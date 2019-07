Niet eerder zo warm op 24 juli: waar is ’t het heetst?

Lees alles over de tropische temperaturen in ons dossier: Nederland zucht onder hitte

Grote kans dat ook het officiële dagrecord in De Bilt gaat sneuvelen. Dat staat tot nog toe op 34,1 graden, gemeten in 1994.

Woensdagmiddag loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 38 à 39 graden worden. Daarmee is de kans groot dat het julirecord gebroken wordt. Dit staat op 38,2 graden en is gemeten op 2 juli 2015 in Maastricht en op 26 juli 2018 in Arcen. Het absolute warmterecord staat op 38,6 graden. Dat werd gemeten op 23 augustus 1944 in Warnsveld.