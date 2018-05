Witte Huis: Hamas schuld van situatie in Gaza

,,We zijn ons bewust van de berichten over aanhoudend geweld in Gaza vandaag'', zei woordvoerder Raj Shah van het Witte Huis tijdens een reguliere persconferentie. ,,De verantwoordelijkheid voor deze tragische sterfgevallen berust volledig bij Hamas. Hamas lokt deze reactie opzettelijk uit."

Maar de huidige escalatie zal het vredesplan niet schaden, zei Shah. Dit vredesplan van de Amerikaanse regering zal op een geëigend tijdstip worden gepresenteerd. Op de vraag of de VS Israël oproepen tot terughoudendheid in het licht van de vele doden tijdens de schermutselingen van maandag, zei Shah dat dat niet nodig was. ,,Hamas is verantwoordelijk.''