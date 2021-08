Man krijgt tien jaar cel voor doden huisgenoot na geluidsoverlast

De zwakbegaafde D. heeft verklaard dat hij al een jaar lang gek werd van zijn huisgenoten. De drie mannen woonden op de bovenste verdieping van een rijtjeshuis in Haarlem, hun kleine slaapkamers slechts gescheiden door dunne, houten wanden.

Een van de huisgenoten zou constant hebben gemompeld, een ander zou met regelmaat schreeuwen en op de muren bonken. Uiteindelijk zijn de stoppen bij de man doorgeslagen tijdens een luid telefoongesprek van een van zijn huisgenoten. Met een vleesmes is slachtoffer Merio Kameli zeven keer gestoken, de fatale steek werd toegediend in de badkamer waar hij zich probeerde te verschuilen. De rechtbank rekent het D. zwaar aan dat hij klaarblijkelijk met het mes achter het slachtoffer aan is gegaan.

Spiritus

De tweede huisgenoot is vervolgens overgoten met spiritus. Hij is op tijd weggevlucht, D. slaagde er nog wel in om het huis deels in brand te steken voor ook hij de woning verliet. „Blinde woede, alles kwam eruit”, aldus D. eerder bij de rechtbank.

Gedragsdeskundigen vonden dat D., bij wie de lege bierblikken tot op een meter hoog lagen opgestapeld in zijn kamer, weinig vermogen heeft om problemen zelf op te lossen. Zijn daden worden hem dan ook verminderd toegerekend. Er is besproken dat de man na zijn celstraf waarschijnlijk gebaat is bij begeleid wonen en een dagbesteding.