Inwoners Spaanse dorpen geëvacueerd vanwege bosbranden

De brand houdt huis in het Sierra de la Culebra-gebergte, niet ver van de grens met Portugal. Inmiddels is minstens 9000 hectare verwoest, een oppervlakte van bijna 13.000 voetbalvelden. De brandweer verwacht niet dat grootschalige evacuatie nodig zal zijn.

De droogte, de extreme hittegolf met temperaturen van soms boven de 40 graden in grote delen van Spanje en ook de soms zeer harde wind wakkeren de bosbranden aan.

4200 hectare

In Catalonië, in het noordoosten van het land, woeden vier grote bosbranden die zo’n 3000 hectare bos met de grond gelijk hebben gemaakt. En in de provincie Zaragoza, tussen Madrid en Barcelona, verwoestten de vlammen nog eens 1200 hectare. Premier Pedro Sanchez prees vrijdag de brandweerlieden „die hun leven riskeren in de frontlinie van branden.”

Overal in Spanje wordt rekening gehouden met branden, ook op de Balearen waar het vakantie-eiland Mallorca onder valt. De hitte heeft zich vanuit Noord-Afrika verspreid en treft ook Frankrijk, Italië, Duitsland en andere delen van Europa. In Frankrijk is voor twaalf departementen code rood afgekondigd.