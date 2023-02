Storing Vodafone opgelost

Ⓒ ANP / SIPA USA

DEN HAAG - De storing waar mobiele klanten van Vodafone last van hadden is opgelost, meldt het telecombedrijf. Zaterdagochtend kon een deel van de klanten niet bellen of data gebruiken. Het is niet bekend hoeveel mensen last hadden van de problemen en wat de oorzaak was.