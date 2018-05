Voertuigen verwoest door loodsbrand in Venlo

Lintrailers produceert aanhangwagens, semi-diepladers en opleggers. Ⓒ Google Maps

VENLO - Een uitslaande brand heeft maandagavond forse schade aangericht in een loods van het bedrijf Lintrailers in Venlo. Een onbekend aantal in de loods gestalde voertuigen werd verwoest. ,,Het merendeel is in rook opgaan'', zei een woordvoerder van de brandweer. De oorzaak van de brand is onbekend.