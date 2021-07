Brit (49) vervolgd voor moord op Groningse leraar Gerard Meesters

De politie en het OM Noord-Nederland startten in 2018 een nieuw onderzoek naar de opdrachtgever, die lange tijd buiten beeld bleef. Dit onderzoek leidt nu tot de vervolging van de Britse man. Hij is in december vorig jaar verhoord over zijn rol in de moord, aldus het OM.

De 52-jarige Meesters werd op 28 november 2002 in de hal van zijn woning in Groningen met zeven kogels om het leven gebracht. De docent werd geliquideerd, als afrekening, omdat leden van de criminele organisatie meenden dat zijn zus en een vriendin van haar drugs zouden hebben gestolen van de bende. De zus van het slachtoffer bleek betrokken bij een gewelddadige Engelse misdaadorganisatie.

In 2005 werd de schutter veroordeeld tot levenslang. Ook vier andere betrokkenen hebben gevangenisstraffen gekregen.

Wanneer de zaak inhoudelijk voor de rechtbank komt, is nog niet te zeggen.