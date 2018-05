Trucker rijdt complete gevel aan gort in Brabant

Vrachtwagenchauffeur Marcel kwam met de schrik vrij. "Ik zit al vijfentwintig jaar achter het stuur, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt", aldus de trucker tegen Omroep Brabant.

Eerder op de avond reed de ervaren trucker zijn vrachtwagen achteruit de loods in om de boel te reinigen. "Ik had de vrachtwagen kort daarvoor opgehaald om spinazie te laden. Hij moest eerst nog even gespoeld worden."

Bij het uitrijden van de loods ging het helemaal mis. Vermoedelijk doordat de luchtvering in de verkeerde stand stond, was de truck hoger dan bij het binnenrijden. Het gevolg was desastreus: de complete gevel kwam mee naar beneden. De chaos is inmiddels grotendeels opgeruimd.