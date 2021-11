Johnson en Macron ruziën na massagraf op zee: ’Stop de moord’

In Frankrijk is nu een vijfde verdachte opgepakt in verband met het drama in het Kanaal waarbij woensdag zeker 27 mensen om het leven kwamen. De eerste vier verdachten werden woensdag al opgepakt op verdenking van mensensmokkel.

Het menselijke drama krijgt ook een politieke component. Aan beide kanten van het water buitelen regeringsleiders over elkaar heen met ferme taal.

"Het aanbod van Johnson om honderden Britse manschappen naar Frankrijk te sturen voor hulp, heeft niet meteen tot enthousiasme geleid bij Macron"

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin zei donderdagochtend dat buurlanden van Frankrijk zoals het Verenigd Koninkrijk te weinig doet om mensensmokkel te voorkomen. Zo moeten de Britten volgens de minister regels rond zwartwerken verstrengen om illegale migratie tegen te gaan.

Johnson en Macron

Boris Johnson reageert met een eigen plan. Volgens hem zijn er Britse ’boots on the ground’ nodig in Frankrijk – om te helpen de overgang te stoppen. Macron wilde vervolgens alle Europese leiders bij elkaar roepen in een spoedvergadering. Ook vroeg hij Johnson in een persoonlijk gesprek te stoppen met het ’politiseren’ van de situatie, schrijft de BBC.

De Britse kustwacht pikt migranten op nabij Dover. Ⓒ AFP

De twee leiders zijn het erover eens geworden dat alles gedaan moet worden om de situatie te verbeteren – met „alle opties op de plank.” Het aanbod van Johnson om honderden Britse manschappen naar Frankrijk te sturen voor hulp, heeft niet meteen tot enthousiasme geleid bij Macron, aldus diplomatieke bronnen tegen de Daily Mail, die flink uitpakt met de crisis. Verdere stappen moeten worden uitgewerkt.

Slachtoffers

Onder de slachtoffers van woensdag waren vijf vrouwen en drie minderjarigen, onder wie een baby. Verder ging het vooral om mannen. Volgens Darmanin waren er Irakezen en Somaliërs. Mogelijk is een botsing met een containerschip de oorzaak van het massagraf op zee.