Burgemeester Vught slaat alarm over ’levensgevaarlijk’ vervoer EBI-gangsters

Grote politieactie: tien verdachten opgepakt voor produceren drugs, lab opgerold

Bij invallen in totaal zestien panden in Limburg, België en Noord-Brabant heeft de politie woensdag tien personen aangehouden. De actie was gericht tegen de productie en handel in synthetische drugs. Bij de invallen en doorzoekingen waren 170 agenten van de Belgische en Nederlandse politie betrokken...