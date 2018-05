S.O.S. voor zeeman Gerrit: vader al maanden gevangen op rampschip

Het schip is door een bedrijf uit Dubai verkocht aan een firma in India en is daarheen gevaren, maar de brandstofleverancier heeft er beslag op gelegd omdat hij nog betaald wil worden. De reders en de schuldeiser komen er maar niet uit.

De situatie aan boord is erbarmelijk. Er is nauwelijks water, voedsel of brandstof voor de acht bemanningsleden. Gerrit is al 14 kilo afgevallen en weet niet hoe lang hij het nog uithoudt in de hitte.

Thuis in Oldenzaal roept zijn gezin alle betrokken partijen en de Nederlandse overheid op om Gerrit te redden.