Voorzichtige hoop na eerste onderzoeken: ’Beeld omicron valt gunstiger uit dan OMT-modellen’

Dat zegt viroloog Louis Kroes van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) tegen De Telegraaf. „Virologisch gesproken zijn er wel gunstige berichten, waardoor het beeld gunstiger uitvalt dan de doemscenario’s waar het Nederlandse besluit van 17 december op gebaseerd was.”

De cijfers ontwikkelen zich ook niet slecht ten aanzien van zorgbelasting, weet Kroes. „De omicronpiek kan korter en minder hevig uitvallen. Nederland is ook wel naar voren gevlucht qua maatregelen. Niet van het ergste uitgaan, het kan zeker meevallen ten opzichte van de modellen waar OMT zich op baseerde.”

Nieuwe maatregelen

Op basis van deze modellen kondigde het kabinet tijdens de persconferentie van 18 december nieuwe maatregelen aan om de besmettingen van het omicron de kop in te drukken. Daarbij benadrukte RIVM-baas Jaap van Dissel al wel dat er nog veel onzekerheid was omtrent de omicronvariant en dat ’het ook wel eens kan meezitten’. De maatregelen, aldus Van Dissel, waren bedoeld „om verspreiding van omicron te vertragen, daar kopen we als het ware tijd mee.”

Ook beddenplanner Ernst Kuipers noemde maandag het winnen van tijd cruciaal. De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg sprak toen de verwachting uit dat het aantal opnames aan het einde van de eerste week van januari weer gaat toenemen als gevolg van de omicronvariant. „Tegen die tijd zal de bezetting naar verwachting rond de tweeduizend of wat eronder liggen.”

Zondag melde het RIVM dat het gemiddelde van het aantal nieuwe coronagevallen per dag opnieuw is afgenomen.

Positieve testuitslagen

Afgelopen zeven dagen maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) melding van gemiddeld 12.195 nieuwe positieve testuitslagen per dag. Precies een week geleden, op zondag, stond het weekgemiddelde nog op 14.253 positieve testuitslagen per dag.

Afgelopen etmaal werden er 11.962 nieuwe coronabesmettingen bij het RIVM bevestigd. Ook dat dagcijfer is lager dan van afgelopen dagen. Zo kwamen er zaterdag nog 12.601 nieuwe gevallen bij en precies een week geleden steeg het aantal mensen met een coronabesmetting volgens het RIVM binnen één etmaal nog met 13.265.

Omicron heeft overhand in Amsterdam

De meeste positieve testuitslagen kwamen afgelopen etmaal uit Amsterdam. 887 mensen kregen daar te horen dat ze komende dagen in isolatie moeten omdat ze besmet zijn met corona. In de hoofdstad heeft momenteel de omicronvariant van het virus – die besmettelijker lijkt – de overhand. In Rotterdam ging het om 648 mensen en in Den Haag kregen 317 mensen een positieve testuitslag. In Utrecht werden 235 coronabesmetttingen bevestigd en in Tilburg 161.

Daarnaast daalde ook het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen. In totaal waren er tijdens de kerstdagen 143 minder bedden nodig dan vrijdag, blijkt uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op tweede kerstdag werden er 1983 mensen in het ziekenhuis met corona behandeld.

Nauwe contacten in quarantaine

Om de besmettingen verder de kop in te drukken heeft het RIVM besloten dat alle nauwe contacten van een besmet persoon in quarantaine moeten, bevestigt de organisatie na berichtgeving van de NOS. Het advies luidt nu dus dat alle huisgenoten en nauwe contacten tien dagen in quarantaine moeten. Als iemand langer dan vijftien minuten op minder dan 1,5 meter is geweest, wordt diegene een nauw contact genoemd.

Wel mag deze quarantaine nog steeds beëindigd worden op dag vijf na een negatieve test bij de GGD. Deze regels gelden ook voor kinderen van 0 tot 4 jaar, die eerder nog niet onder deze richtlijn vielen. De boosterprik zou beter moeten beschermen tegen de omicronvariant. Toch geldt de nieuwe richtlijn ook voor mensen die al een boosterprik hebben ontvangen, weet een woordvoerder van het RIVM.