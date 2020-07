Vader dobbert 3 maanden voor kust India: ’We willen onze papa terug!’

Amsterdam - Dit is een reportage uit mei 2018 Het is overleven geblazen voor de Nederlandse zeeman Gerrit Oonk en een paar Filipijnen en Indiërs op het schip Sea Angel, dat al drie maanden wordt vastgehouden voor de kust van India. In de hitte, met nauwelijks voedsel en drinken. „De situatie wordt met de dag beroerder, ik weet niet hoe lang ik dit volhoud.” Zeeman Gerrit is vrij. Hij is zojuist in alle rust herenigd met zijn familie in Oldenzaal. Zijn vrijlating van sloopschip Sea Angel voor de kust van het Indiase Bhavnagar komt maanden nadat het schip strandde op zee. Gerrit Oonk zat als enige Nederlandse bemanningslid op de Sea Angel, onder erbarmelijke omstandigheden.