Stoepveger met stalen borstels blijkt bandensloper

Dat komt doordat er bij het verwijderen van het hardnekkige onkruid stalen borstels worden gebruikt, waarbij door de wrijvingswarmte de pinnetjes kunnen afbreken en achterblijven op de rijweg. „Ik ben het helemaal zat om banden te blijven plakken en verwisselen. Ieder jaar is het wel een paar keer raak en krijg ik zo’n pin in mijn band”, zegt Rob Schoenmakers. „Honderden automobilisten, motorrijders en fietsers is hetzelfde overkomen. Alleen wordt vaak gedacht dat het om pech gaat door een ’verloren’ spijker.”

Schoenmakers wil dat de stalen borstels worden vervangen door plastic. Hij heeft een Facebookpagina waar gedupeerden zich kunnen melden. De gemeente Eindhoven huurt aannemers in om onkruid met machines te verwijderen. „Wij hebben met hen contractueel vastgelegd dat ze binnen 24 uur na het borstelen ook de rommel op moeten vegen. Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd”, reageert een woordvoerder. Eventuele schade die daarna ontstaat, is de verantwoordelijkheid van de aannemer. Autogarages, fietsen-, scooter- en motorwinkels bevestigen dat ze regelmatig klanten over de vloer krijgen die – meerdere malen – hun band hierdoor lek hebben gereden.

Ook bandenbrancheorganisatie VACO ziet met grote regelmaat lekke banden opdoemen. „We beschikken niet over cijfers, maar duidelijk is dat er vaker sprake is van lekke banden door verloren pinnetjes”, weet een woordvoerder.