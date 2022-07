Droombaan op de Malediven: een privéstrand en je eigen boekhandel

Momenteel zijn ze op een verlaten eiland in de Malediven op zoek naar iemand die veel weet van literatuur en bereid is om helemaal down under te gaan. Met je voeten in het warme zand zonder krant of ander nieuws. Het is misschien wel de beste baan in de wereld: een boekhandel hebben op het eiland Kunfunadhoo in de Indische Oceaan, schrijft The Guardian. Benodigdheden: avontuurlijk zijn, uitgaand, creatief en tevreden zijn zonder slippers onder je voeten. Slippers zijn namelijk niet toegestaan op het eiland. Ook het lezen van de krant wordt niet gewaardeerd. Het ethos op het eiland is dan ook: ,,Geen schoenen, geen nieuws.” Accommodatie en eten worden gratis verzorgd. Personeel heeft toegang tot een eigen privéstrand.

Het gaat om een contract voor een jaar, waardoor je lekker uit kunt rusten. ,,Ze moedigen gasten aan om opnieuw contact te maken met de grond”, zegt Alex McQueen, een woordvoerder van de Ultimate Library, een organisatie met een boekhandel op de Malediven. Ook biedt het op maat gemaakte bibliotheekcollecties aan voor hotels, resorts en privéwoningen over de hele wereld. Ze vertelt dat vaak rijke mensen op het eiland komen overnachten om even bij te komen en ‘zich af te sluiten van de digitale wereld’.

Bloed door je aderen

Georgie Polhill (27) heeft haar halfjaarcontract als boekenverkoper op het eiland er net opzitten. Vor de ‘gehaaste Londenaar’ duurde het even om te wennen aan het slome tempo van het leven op het eiland. ,,Als je daar tegen gaat vechten en probeert mensen harder te laten werken, dan gaat je bloed koken”, zegt zij tegen de Britse krant.

Het is wel een baan voor een zelfstandig individu. De gelukkige helpt gasten met het aanbieden van mogelijk interessante boekkeuzes, de boekhandel bijhouden en zorgen voor voorraadbeheer. ,,Je doet het dus allemaal zelf”, benadrukt McQueen.

Deze baan levert je 733 euro per maand op.