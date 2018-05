Peperdure papegaaien gevlogen

Eigenaar Roger van Leeuwen (57) vermoedt dat hij is bestolen door bekenden. „Het zijn zeldzame en kostbare dieren. Het moet iemand zijn die op de hoogte was van mijn dagbesteding. Precies in de anderhalf uur dat ik niet in het park was, is het slot van de schuurdeur geforceerd en zijn twee papegaaien meegenomen.”

De dierenliefhebber zet alles op alles om de dieren terug te krijgen. Hij ging zelf op onderzoek uit en heeft de politie op de hoogte gesteld.

„Zij zullen de vermissing delen op Facebook en op de website van de politie. Mijn eigen zoektocht levert tot op heden niets op. Toch blijf ik zoeken. Ik hoop dat de geelvleugels ongeschonden terugkeren. Dat zou het allermooiste zijn.”

Van Leeuwen runt het kleinschalige Uilen- en dierenpark De Paay al een jaar of twintig. Het begon als hobby. Zo lang als hij zich kan herinneren, is hij in de weer met dieren. „Mijn ouders waren ook gek op dieren. Ik groeide op met eenden, fazanten en papegaaien.”

Inmiddels leven er 90 verschillende soorten dieren in zijn park.