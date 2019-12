Dag van de waarheid voor Haagse vreugdevuren

Stapelplaats voor een vreugdevuur voor de jaarwisseling in Duindorp (archiefbeeld). Ⓒ ANP

DEN HAAG - Scheveningen en Duindorp horen dinsdag of ze ook de komende jaarwisseling een grote vuurstapel mogen bouwen. Ze hebben daar voor het eerst een vergunning voor moeten aanvragen. Het stadsbestuur van Den Haag maakt dinsdag bekend of die vergunningen worden toegewezen. Scheveningen heeft een sprankje hoop, Duindorp heeft de handdoek al in de ring gegooid.