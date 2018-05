’Positief advies’ over Johan Cruijffplein blijkt niet te bestaan

Vanuit de Stopera werd het voorstel gedaan om het Stadionplein in Zuid als eerbetoon aan Nederlands beste voetballer te vernoemen. Stadsdeel Zuid is daar op 30 januari ook mee akkoord gegaan, maar nu blijkt dat dat is gebeurd nadat het stadsdeelbestuur van verkeerde informatie was voorzien.

In het interne stuk dat het stadsdeelbestuur voor de besluitvorming op 30 januari kreeg, staat namelijk dat de commissie Naamgeving openbare ruimten, die over naamswijzigingen adviseert, op 2 december 2017 „positief heeft geadviseerd ten aanzien van de naamswijziging van het Stadionplein in het Johan Cruijffplein”.

In werkelijkheid gaf die commissie juist een negatief advies op het voorstel om het Stadionplein te vernoemen naar Johan Cruijff. Dit negatieve advies van de commissie werd echter niet naar het stadsdeel gestuurd. De commissie adviseerde hierin, om verwarring te voorkomen, een openbare ruimte in de omgeving van de Johan Cruijff ArenA te vernoemen.

Intussen verwijst waarnemend burgemeester Van Aartsen in een brief aan de Wijkraad Zuid-West, dat aangaf zich overvallen te voelen door het besluit van de gemeente, naar stadsdeel Zuid. „Het dagelijks bestuur liet op 30 januari 2018 weten dat het positief staat tegenover het voorstel om het Stadionplein de naam Johan Cruijff-plein te geven.” In de wijk is behoorlijk wat protest tegen naamswijziging, helemaal nu blijkt dat de stad tegen adviezen in de naam wil wijzigen. Een petitie om de naam niet te wijzigen leverde ruim 3200 handtekeningen op.

Volgens Van Aartsen zijn de omwonenden „niet geraadpleegd omdat dit bij de naamgeving van openbare ruimten niet gebruikelijk is”. Hij erkent in zijn brief wel dat er een negatief advies van de CNOR is gekomen op de drie voorgestelde locaties, waaronder het Stadionplein.

Volgens Van Aartsen is, zo schrijft hij, „het ongemak voor bewoners en bedrijven tot een minimum beperkt door alleen de naam te wijzigen (en niet de huisnummers en postcodes) en aan bewoners en bedrijven een tegemoetkoming in de kosten aan te bieden.”