‘Help Sint Maarten met zonvakantie’

“We hebben gezien dat veel hotels weer open zijn, het eiland is nog niet honderd procent hersteld, maar je kunt enorm helpen door hier op vakantie te gaan”, zegt Rutte tijdens een persconferentie op Princess Juliana Airport. Het toerisme is de belangrijkste inkomstenbron van Sint Maarten. De premier is onder de indruk van de veerkracht van alle inwoners en de ondernemers die er alles aan doen om snel hun zaak te heropenen. “Maar er is nog veel werk te verzetten.”

550 miljoen

Nederland stelt in totaal 550 miljoen euro beschikbaar voor de wederopbouw van Sint Maarten. De financiële steun werd maandenlang uitgesteld omdat de vorige premier weigerde in te stemmen met de strenge voorwaarden van Nederland. Rutte stelde om die reden een eerder bezoek uit.

Maandag sprak Rutte onder anderen met de ministers en premier van Sint Maarten. Hij benadrukte expliciet het vertrouwen in de nieuwe premier Romeo Marlin. “We hopen dat zij ook premier zal zijn van de nieuwe regering”, zei Rutte. Op de vraag of iedere euro goed terechtkomt, reageert hij diplomatiek. “Nu aan de voorwaarden is voldaan is er een belangrijke basis om door te gaan. Is er een garantie? Nee. Maar er zijn wel voorwaarden gecreëerd om het vertrouwen te herstellen.”

Premier Mark Rutte arriveert op Sint Maarten voor een bezoek aan de wederopbouwlocaties en de haven. Ⓒ ANP

Staatssecretaris Knops (Koninkrijksrelaties) vergezelde Rutte tijdens het tweedaagse bezoek aan Sint-Eustatius, Saba en Sint Maarten. Een groot probleem op Sint Maarten is dat nog lang niet alle daken van huizen zijn gerepareerd. De staatssecretaris benadrukt dat het eiland op tijd klaar moet zijn voor het komende orkaanseizoen.

Schuilplaatsen

Op dit moment lijkt dat nog niet het geval. Zo is er mogelijk een gebrek aan schuilplaatsen. Knops heeft daar gesprekken over gevoerd met de ministers van het eiland. “Het is niet een kwestie van gebrek aan wil. Maar ze weten niet hoeveel mensen er op het eiland zijn en er is niet een volledig beeld van welke locaties geschikt zijn”, zegt Knops. “Een deel is verwoest. Mogelijk moet er een plan komen waarbij mensen bij elkaar kunnen schuilen. De kans is heel groot dat er weer een orkaan komt.”