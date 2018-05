Crisis bij 50PLUS: bijna hele bestuur stapt op

De bestuurscrisis begon toen Marianne Fennema maandagavond in felle bewoordingen liet weten het niet eens te zijn met de bestuursstijl en werkwijze van het bestuur onder leiding van voorzitter Jan Zoetelief, zegt een woordvoerder van het bestuur. Na haar mail volgden de andere bestuursleden met hun ontslagbrieven.

Voorzitter Jan Zoetelief voelde zich genoodzaakt om eveneens zijn taken neer te leggen, vanwege het terug treden van de andere leden „zo vlak voor de Algemene Vergadering.” Op 26 mei moet op die vergadering een nieuw bestuur gekozen worden.

Krol

De fracties van 50PLUS in de Eerste en Tweede Kamer keerden zich in april ook al tegen Zoetelief. Volgens politiek leider Henk Krol is het hem te verwijten dat het ledenaantal van de partij daalt. De fracties schaarden zich daarom bij de komende bestuursverkiezing achter voormalig VVD’er Geert Dales als voorzitter.

Volgens de 50PLUS-woordvoerder blijft Jan Zoetelief op 26 mei verkiesbaar.