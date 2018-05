Heldhaftige trucker zet politie op spoor No Surrender

De recherche en het Openbaar Ministerie vermoeden dat ook enkele hoger geplaatste landelijke figuren van deze motorbende wellicht als opdrachtgever of financier bij de drugssmokkel betrokken zijn.

Het gaat bij de actie van vanochtend, waar tientallen politiemensen aan deelnamen, om vier in Almere (23, 29, 30 en 42 jaar) verblijvende mannen en een 46-jarige man die in een woning in Hilversum werd gearresteerd. Onder leiding van twee rechters-commissaris zijn vanochtend zeven woningen doorzocht. De politie heeft later op de dag meer informatie over de resultaten van de doorzoekingen.

Vrachtwagenchauffeur

De recherche kwam de drugssmokkel op het spoor dankzij een oplettende en moedige jonge vrachtwagenchauffeur. In januari 2018 nam deze chauffeur de opdracht van een Nederlands transportbedrijf aan om met een vrachtauto goederen af te leveren op een adres in Engeland. Eenmaal in dat land kreeg hij door verschillende aanwijzingen het sterke vermoeden dat er harddrugs in zijn vrachtwagen verstopt waren.

Uit angst om daarmee betrapt te worden, liet hij in paniek zijn truck op een parkeerplaats achter en ging met de veerboot terug naar Nederland. Hij zag nadat hij van boord ging in Hoek van Holland dat in de hal vier mannen hem kennelijk stonden op te wachten.

Mes

Uit onderzoek bleek later dat drie van deze mannen lid zijn van het Chapter Almere van ’No Surrender’. Een van die mannen had een vuistmes en met zand verzwaarde handschoenen bij zich. Ze kwamen volgens de politie bij hem verhaal halen over het achterlaten van de vrachtauto met daarin de partij drugs.

De chauffeur voelde zich zo bedreigd dat hij er vandoor ging en zich meldde bij de post van de Koninklijke Marechaussee waar hij zijn verhaal deed.

Grote lading

Hierna troffen de Engelse autoriteiten in de door hem achtergelaten vrachtauto, goed verstopt, enkele tientallen kilo’s cocaïne aan. De politie heeft extra veiligheidsmaatregelen getroffen voor de chauffeur omdat er vanuit het criminele milieu signalen zijn dat zijn leven gevaar loopt en dat leden van de motorclub No Surrender actief naar hem op zoek zijn.

Op grootschalige smokkel van cocaïne in combinatie met deelname aan een criminele organisatie staat zeer lange gevangenisstraffen.

De actie van vanochtend werd gecoördineerd door de politie-eenheid Zeeland/West-Brabant, waar al meerdere grote onderzoeken tegen motorclub No Surrender lopen.