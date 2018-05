VN-Raad en Nederland spreken zich uit tegen Israël

Ⓒ AFP

NEW YORK - Twee derde van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft maandag zijn „diepe bezorgdheid” uitgesproken over het feit dat er nog geen eind is gekomen aan de Israëlische nederzettingen op land dat de Palestijnen voor een onafhankelijke staat willen hebben. Al in 2016 eiste de Veiligheidsraad dit in een resolutie.