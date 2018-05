Junior gemuilkorfd tegen dodelijke sponzen dierenbeul

Omdat het niet de eerste keer is dat Rijswijk wordt opgeschrikt door dierenbeulen, heeft de lokale partij Rijswijks Belang een beloning van vijfhonderd euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar de dader(s).

De schrik zit er goed in. Sinds de bedrieglijke delicatesse op 28 april voor het eerst werd gevonden, laat Wil van Eekhout labradoodle Boef niet meer los door het park aan de Frans Halskade lopen. „Ik ben bang en boos”, zegt de Rijswijkse. „Het is alsof ze aan je kind komen.” Anderen hebben voorzorgsmaatregelen genomen, zoals Joop, die de hond van zijn dochter heeft gemuilkorfd. „Het is triest, maar je moet er niet aan denken wat er gebeurt als onze Junior dit in z’n bek krijgt.”

Spijkers

De dierenhater gaat dit keer nog een stuk verder dan in eerdere gevallen. Niet alleen worden de sponzen in vet gebakken – hierdoor gaan deze in de maag opzetten met in het ergste geval de dood tot gevolg – ook zitten er spijkers in verstopt. Om de beul(en) te stoppen, kamt het buurtpreventieteam Steenvoorde-Noord al nachten op rij de omgeving uit.

„Wat er nu gebeurt is zo extreem, dat we de verantwoordelijken op heterdaad hopen te betrappen”, zegt Gregor Serban jr. van het buurtpreventieteam.

Buurtbewoners hebben affiches met waarschuwingen opgehangen.