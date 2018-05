Hoogleraar: append rijden bestraffen is een lachertje

De grondlegger van het plan om rijdend appen strenger te bestraffen, hekelt de uitvoering van de plannen door minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie). „De bewindsman wil met een combinatie van hogere straffen en mobiele camera’s appen achter het stuur keihard bestrijden. Op zich een goed idee, maar gelet op het volume van het verkeer is elf camera’s een symbool en bijna pathetisch te noemen”, stelt Groenhuijsen vanavond in het televisieprogramma De Monitor.

„De mobiele camera bevindt zich bovendien nog in de testfase. Pas als die met succes wordt afgerond, krijgen alle politie-eenheden een camera tot hun beschikking”, aldus de hoogleraar. „Ook zitten er nog juridische haken en ogen aan en is onduidelijk of het bewijs dat met de camera verkregen wordt in de rechtszaal standhoudt.”

Wegpiraten

Grapperhaus is ’helemaal klaar’ met appende automobilisten, en wil een maximum gevangenisstraf van twee jaar voor dit ’roekeloze’ rijgedrag. En als het tot een ongeluk leidt, maximaal zes jaar cel.

Groenhuijsen: „We hebben het dan over echte wegpiraten; mensen die het leven van andere burgers systematisch, dagelijks in de waagschaal stellen. En daar stellen wij een concrete en doeltreffende oplossing voor in het vooruitzicht. Ik ben heel blij dat de minister een stap in de richting zet om aan die aanbeveling gevolg te geven.”

Subjectieve pakkans

„Vooralsnog is de mobiele camera nog niet in bedrijf, maar de politie krijgt er geen extra mankracht bij om op te treden tegen appende automobilisten”, zegt Egbert-Jan van Hasselt, landelijk projectmanager infrastructuur bij de politie in de uitzending. Hij hoopt de camera’s snel in te zetten. Daarbij gaat het volgens hem niet zozeer om de feitelijke kans dat mensen gepakt worden met hun mobieltje in de hand, maar om de subjectieve pakkans. Ofwel de kans die mensen dénken te hebben om gepakt te worden.”

Het ministerie zegt in een reactie er samen met de politie aan te werken om die stijgende lijn voort te zetten om meer mensen aan de kant te zetten die hun smartphone onder het rijden gebruiken. „Maar staandehoudingen zijn arbeidsintensief en daarom zou de mobiele camera een uitkomst zijn.”