VS: 8500 militairen paraat voor inzet in Europa

Amerikaanse militairen springen uit een C17 Globemaster tijdens een oefening. Ⓒ ANP / REX by Shutterstock HH

WASHINGTON - De Verenigde Staten hebben 8500 militairen klaarstaan voor inzet in Europa, heeft het Pentagon maandag gezegd. De troepen kunnen op korte termijn in actie komen als de NAVO snel wil reageren op een Russische inval in Oekraïne.