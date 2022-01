VS: gas en olie uit andere landen om Rusland buitenspel te zetten

Door de samenwerking op te voeren buiten Rusland om moeten landen als Duitsland, Frankrijk en ook ons land voldoende voorbereid zijn om een weigering van Moskou om energie te leveren te kunnen doorstaan. Europese bronnen melden aan de krant dat Poetin mogelijk het conflict bewust zou hebben op laten laaien in de winter.

De Franse president Emmanuel Macron wil vrijdagmorgen in een telefoongesprek met Vladimir Poetin opheldering vragen over de intenties van de Russische president met Oekraïne. Macron zegt te hopen dat het telefoontje leidt tot een „stevige dialoog en verduidelijkingen.” Ook wil hij Poetin een weg naar de-escalatie van het conflict voorstellen. Volgens het Élysée gelooft Macron dat er ruimte is voor diplomatie.

De Franse president herhaalde in een gezamenlijke persconferentie met bondskanselier Olaf Scholz in Berlijn hun gezamenlijke steun aan Oekraïne en dat Rusland „een hoge prijs zou betalen” bij een invasie van het kleine buurland.

De Britse premier Boris Johnson zei na afloop van het topoverleg dat de sancties „zwaarder dan ooit” zullen zijn. Een Amerikaanse regeringsvertegenwoordiger zei dat onder meer de export van hightech naar Rusland zal worden beperkt.

Het zou volgens hem onder meer gaan om technologie op het gebied van ruimtevaart, quantum computers en kunstmatige intelligentie. Technologieën die Rusland nodig heeft om zijn industrie te moderniseren en om een vooraanstaande rol te in de ruimtevaart te spelen. Dat laatste is een belangrijke ambitie van de Russische president Poetin.

Premier Johnson liet doorschemeren dat Rusland mogelijk zal worden uitgesloten van het internationale betalingssysteem SWIFT. Johnson zei daarover te overleggen met de VS. „Er bestaat geen enkele twijfel dat dit een zeer krachtig wapen zou zijn”, aldus de premier.

’Er is hoop’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zijn onderdanen dinsdagavond opgeroepen kalm te blijven. Volgens hem wordt aangestuurd op een ontmoeting tussen hem en Poetin, in het bijzijn van Macron en Scholz. „Er zijn geen roze brillen, geen kinderlijke illusies, alles is niet simpel. Maar er is hoop”, zei Zelenski.

Rusland zegt geen plannen te hebben voor een invasie van Oekraïne, maar eist bindende garanties van de Verenigde Staten en de NAVO dat het land niet zal toetreden tot het westerse militaire bondgenootschap. Nabij de grens tussen Oekraïne en Rusland is een grote Russische troepenmacht samengetrokken.

Militairen staan klaar

Over en weer wordt de druk opgevoerd met de dreiging van sancties op het gebied van onder meer technologie, de toegang tot internationale betalingssystemen en energie. De Verenigde Staten hebben 8500 militairen klaarstaan voor inzet in Europa. De troepen kunnen op korte termijn in actie komen als de NAVO snel wil reageren op een Russische inval in Oekraïne. Maar een beslissing over de inzet is nog niet genomen, benadrukte een woordvoerder van het Pentagon. De hogere staat van paraatheid betekent dat de troepen al na vijf dagen klaar zijn voor vertrek in plaats van na tien dagen.

De NAVO kondigde maandag eerder aan versterkingen naar Oost-Europese lidstaten te sturen en troepen in gereedheid te brengen. De extra gevechtsvliegtuigen en oorlogsbodems moeten Rusland afschrikken, zei NAVO-chef Jens Stoltenberg.

De Amerikaanse president Joe Biden overlegde maandag over de situatie rond Oekraïne vanuit het Witte Huis in een videoverbinding met Stoltenberg en Europese leiders, onder wie de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, de Britse premier Boris Johnson en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Volgens een bron bij de EU werden onder meer economische steun aan Oekraïne en het belang van de dialoog met Rusland besproken.

’Totale eensgezindheid’

Biden zei na afloop dat het een „zeer, zeer, zeer goed overleg” was en dat er „totale eensgezindheid” bestaat tussen de VS en de Europese bondgenoten. „We zijn het erover eens dat elke verdere agressie van Rusland tegen Oekraïne ernstige gevolgen zal hebben”, schreef Stoltenberg na afloop op Twitter.

