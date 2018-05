Rechtbank verwacht emotioneel relaas verdachte dood Djamila (12)

D., de vriend van het moeder van het 12-jarige meisje, wordt ervan verdacht dat hij Djamila op 14 oktober heeft gewurgd, nadat hij haar seksueel had misbruikt. Dat deed hij volgens de officier in zijn auto in de buurt van het Overijsselse Staphorst.

De verdachte meldde zich diezelfde avond op het politiebureau in Assen, met het lichaam van het meisje in de auto. Tijdens de eerste openbare zitting was hij erg emotioneel: D. huilde dat het „een heel erg feit is dat is gebeurd.”

Ook kondigde D. aan dat hij graag zijn verhaal wil doen. De voorzitter van de rechtbank vertelde destijds dat hij daarvoor de kans krijgt tijdens de behandeling van de zaak, die vandaag begint rond 13.30 uur.

Rechtbankverslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig.

