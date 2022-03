Leeuwen Tsar en Jamil veilig weg uit Kiev: ‘Verzorgers onder schot gehouden’

Premium Buitenland

Duivels dilemma voor zoo Charkov: ’Waar moet je met de dieren naartoe?’

Naast mensen zijn ook dieren in Oekraïne in gevaar. Zo staan verzorgers van Kharkiv Zoo, de dierentuin in Charkov, voor een duivels dilemma: toekijken hoe de dieren verhongeren, wachten tot er een bom valt met de kans dat ze gewond raken of ontsnappen, of ze zelf maar afschieten? „Ik hoop niet dat ...