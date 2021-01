Twee jongens verliezen waarschijnlijk hand door vuurwerk

De jongens staken cobra’s af. Dit vuurwerk is verboden in Nederland. „Op nieuwjaarsdag zien we vaker dit soort ongevallen”, zo vertelt Paul Koetsier van de politie aan De Gelderlander. Hij doelt daarmee op het feit dat er soms gespeeld wordt met vuurwerkresten. „Maar dit is in beide gevallen het gevolg van het afsteken van gevaarlijk vuurwerk.”

De incidenten staan los van elkaar. „Ik ben geen arts, maar het lijkt erop dat in beide gevallen de slachtoffers hun hand zullen moeten missen”, aldus Koetsier. Hoe oud de jongens zijn, is niet bekend.