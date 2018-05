Klok en kruis van dak kerk gejat

Terwijl leden van de kerkenraad tijdens de zondagsdienst de kerk in lopen, wordt normaliter de klok drie keer geluid. Voor de gemeenschap het teken op te staan en een lied aan te heffen. Dit keer blijft het echter ijzig stil. „Het touw van de klok lag los op de grond”, verzucht Marjam van Motman-Somnaikubun (55). Ze nam zondag na vijf jaar afscheid als ouderling. „Na de dienst is de diaken buiten gaan kijken. De klok bleek verdwenen. Ook het kruis was weg.”

Het kerkgebouw is door de eerste generatie Molukkers in 1968 gebouwd. Om die reden vertegenwoordigt het gebouw een grote emotionele waarde voor de Molukse gemeenschap waarvan veel leden pal tegenover de kerk wonen. „Die klok luid je ook als er begrafenissen of andere bijzondere diensten zijn. Veel ouderen zijn verdrietig. Volgend jaar bestaan we zestig jaar en dit is het laatste wat we als gemeenschap nog bezitten...”

Hopen op een wonder

In de Nijmeegse stadswijk Hatert werd eerder al een klok bij een Molukse kerk ontvreemd. Die stond na een oproep in de lokale krant na een paar dagen weer op de stoep. Zwolse Molukkers hopen nu ook op een dergelijk wonder.

Wim Rahajaan (70) is secretaris van de landelijke kerkvoogdijraad (KVR) die 26 Molukse kerken onder zijn beheer heeft. Ook hij vindt het verschrikkelijk dat de klok en het kruis gestolen zijn en heeft inmiddels aangifte gedaan. „Ze zijn van brons en dat is blijkbaar veel geld waard”, zegt hij.

Rahajaan bidt dat de dieven tot inkeer komen. „We staan er financieel niet rooskleurig voor, dus ik hoop dat dit kan worden opgelost.”

Saillant detail is dat leden van de Zwolse kerk bezig zijn met een actie om geld in te zamelen voor een nieuwe kerkklok voor een gemeenschap in Indonesië. Marjam: „Maar ook onze eigen kerk moet worden opgeknapt. Ik zou bijna zeggen: het is tijd voor een inzameling voor onze eigen kerk.”