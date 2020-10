’Noodstop’ in Wales: ic’s vol en twee weken volledige lockdown

Volgens de nieuwe regels zal iedereen thuis moeten blijven en mogen alleen zogeheten essentiële werknemers naar hun werkplek gaan, zei eerste minister Mark Drakeford maandag.

Bijeenkomsten met mensen uit andere huishoudens zijn niet toegestaan, behalve voor alleenwonende volwassenen en alleenstaande ouders.

Het aantal besmettingsgevallen in Wales is de afgelopen weken flink gestegen, ondanks het feit dat de beperkingen op verschillende locaties zijn aangescherpt. In totaal telde Wales tot nu 1711 sterfgevallen als gevolg van het virus.

’Noodstop’

„Een noodstop is onze beste kans om de controle over het virus terug te krijgen en een veel langere en schadelijkere nationale lockdown te vermijden”, zei Drakeford. „Als we nu niets doen, zal het versnellen”, voegde hij eraan toe, waarschuwend dat de intensivecareafdelingen al vol waren.

De gedecentraliseerde regeringen van het Verenigd Koninkrijk zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van lokale regels om het virus te bestrijden. De Britse premier Boris Johnson wordt inmiddels geconfronteerd met oproepen om soortgelijke maatregelen voor Engeland op te leggen.

Noord-Ierland kondigde vrijdag aan dat het pubs en restaurants voor een maand zou sluiten en de schoolvakanties zou verlengen. Pubs en andere horeca in centraal Schotland gingen eerder deze maand al dicht voor zestien dagen.