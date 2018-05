Belgische dakspringer blijkt bekende clown

Tegen de kinderen die hij vastgebonden achterliet, zei Kevin L.: ’Nu ben ik écht een crimi-clown. Nu ga ik beroemd worden’.

De man liep maandagmiddag urenlang rond op het dak van een flatgebouw in Bredene. Hij schoot in de lucht, gooide met gasflessen, en bedreigde iedereen die dichterbij kwam. De avond daarvoor had hij zijn ex-vriendin Caroline Dombrecht (46) met een mes om het leven gebracht, en haar kinderen gekneveld op de zolder achtergelaten, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Clown Tobi

Kevin bezocht zijn ex zondagavond in Oudenburg. Hun relatie was net enkele weken over. ’Clown Tobi’ zoals hij zichzelf noemt, was anderhalf jaar samen geweest met de rozenkweekster. Maar de verstandhouding tussen hem en haar drie tienerkinderen van elf, dertien en zeventien jaar, was slecht. De vrouw zou uiteindelijk voor haar kinderen gekozen hebben.

„Hij vertelde altijd dat de relatie daarom was spaak gelopen”, zeggen verschillende van zijn kennissen tegen de krant. „Hij beweerde dat hij zelfs niet aan dezelfde tafel met de kinderen kon eten. Kevin leek de afgelopen weken niet depressief door de breuk. Hij maakte volop toekomstplannen voor zijn clownsbedrijfje.”

Kevin stond er zondag op om een Moederdag-cocktail te maken voor Caroline. In de drank zaten slaappillen en Caroline viel in slaap. Kevin L. bedreigde daarop de kinderen met een pistool. Hij dwong hen naar een zolderkamertje, waar ze alle drie vastgebonden werden.

Crimiclown

„Nu ben ik geen cliniclown meer, maar een crimi-clown. Zo ga ik beroemd worden”, riep hij tegen de kinderen, aldus de Belgische krant „Ja, ik ben een monster. Ik weet het.” Caroline werd in de garage met messteken om het leven gebracht.

De kinderen hebben veertien uur lang vastgebonden op zolder gelegen. Ze gingen maandagochtend niet naar school, maar daar rook kennelijk niemand onraad. Kevin L. belde naar de school om te zeggen dat ze ziek waren. Ook Carolines werkgever kreeg op maandagochtend een sms van de gsm van de vrouw. Daarin stond dat ze niet kwam werken, omdat één van haar kinderen ziek was.

Kevin belde begin van de middag zelf met de politie dat de kinderen in het huis lagen.

Op 14 hoog

Kort daarna werd hij in Bredene op het dak van het veertien verdiepingen tellende Nautilusgebouw gezien. Hulpdiensten hield hij urenlang op afstand.

Via zijn gsm maakte hij een livevideo, waarmee hij zijn vrienden op Facebook toesprak. Volgens getuigen was hij verward, leek het alsof hij afscheid nam. Hij zette zijn pistool daarbij tegen zijn hoofd. Pas rond 17 uur gaf hij zich over.

Beste clown Benelux

Kevin L., volgens Nieuwsblad ooit uitgeroepen tot beste clown van de Benelux, is een van de vijf mensen in België land zich professioneel clown mag noemen. L. troostte ook zieke kinderen in het ziekenhuis. CliniClowns België en CliniClowns Nederland zeggen dat hij nooit officieel bij hen in dienst is geweest.

Kevin was zo succesvol dat hij zijn eigen artiestenbureau uit de grond stampte en manager werd van een vijftiental andere artiesten, onder wie een aantal clowns.

„Achter de make-up van een clown zit vaak een triestig verhaal”, zegt komiek Luc Caals, die in 2015 met Kevin L. samenwerkte.