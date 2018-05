Rutte neemt opmerkelijke gasten mee van Sint-Eustatius

Het gaat al een jaar niet goed met de Antillenleguanen. Het verkeer, katten, honden, verlies van leefruimte vormen een bedreiging. De dieren eindigen soms ook op de barbecue, weet de NOS. „Zijn wetenschappelijke naam is niet voor niks iguana delicatissima”, zegt Mark de Boer van Diergaarde Blijdorp tegen de omroep.

Nog een vijand voor de leguaan

Naast de bedreigingen die de mens veroorzaakt, vormt de groene leguaan een groot gevaar voor de hagedis. De groene leguaan is op de eilanden terecht gekomen en wint gauw terrein. De groene leguaan heeft zich zelfs al succesvol voortgeplant met de Antillenleguanen.

Met een plek in Diergaarde Blijdorp wordt er een fokprogramma gestart. Mark de Boer van Diergaarde Blijdorp heeft er alle vertrouwen in.

Wederopbouw na orkaan Irma

Rutte bracht een bezoek aan Sint Eustatius, Saba en Sint-Maarten, drie Nederlandse eilanden in de Antillen. Er werd gekeken naar hoe het er is gesteld met de wederopbouw na orkaan Irma en of de eilanden klaar zijn voor het nieuwe orkaanseizoen.