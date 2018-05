Gewonde mannen gearresteerd na schietpartij Amsterdam

Wat precies hun rol was en wie schoten heeft gelost, is nog onduidelijk. De politie vermoedt dat het vuurwapengeweld het gevolg was van een ruzie en sluit niet uit dat meer arrestaties zullen volgen.

De schoten werden maandagavond gelost bij het Sumatraplantsoen aan de oostkant van de stad. De gewonde verdachten zijn negentien en 25 jaar. Ze komen uit Amsterdam.