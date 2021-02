Amsterdam in rouw om gebroken ijs Prinsengracht

Er gold nog wel een vaarverbod in Amsterdam, zodat er wellicht geschaatst kan worden in bijvoorbeeld de Prinsengracht. En toch besloot een man met zijn bootje eropuit te gaan. „Het was een raar gezicht. Dat er een vaarverbod geldt heeft deze man klaarblijkelijk niet doorgehad”, zegt buurtbewoner Lennart tegen AT5.

Volgens een fotograaf ter plaatse zou de man zich aanvankelijk van geen kwaad bewust zijn geweest. Hij zou zich ’doodschamen’ voor zijn actie. Op beelden is te horen hoe de man in niet mis te verstane door Amsterdammers langs de kant tot de orde wordt geroepen. „Hij kwam aanvaren met behoorlijk krakend ijs. Je kan het spoor zien, het is echt opengevaren. Dus het is maar hopen dat het weer vriest”, reageert wethouder Egbert de Vries.