Man in bootje Amsterdam uitgescholden om breken ijs

Er gold nog wel een vaarverbod in Amsterdam, zodat er wellicht geschaatst kan worden in bijvoorbeeld de Prinsengracht. En toch besloot een man met zijn bootje eropuit te gaan. „Het was een raar gezicht. Dat er een vaarverbod geldt heeft deze man klaarblijkelijk niet doorgehad”, zegt buurtbewoner Lennart tegen AT5.

Volgens een fotograaf ter plaatse zou de man zich aanvankelijk van geen kwaad bewust zijn geweest. Hij zou zich ’doodschamen’ voor zijn actie. Op beelden is te horen hoe de man in niet mis te verstane door Amsterdammers langs de kant tot de orde wordt geroepen.

Donderdagmiddag werd duidelijk dat hij een boete heeft gekregen. Overigens niet voor het vernielen van het ijs, maar omdat hij tegen de richting in voer, meldt de politie.

’Genoeg vorst’

Toch zijn er ook veel mensen die de boze reacties overdreven vinden. „Gezien de dikte van het ijs en de weersverwachting denk ik niet dat het veel uitmaakt”, reageert iemand op Twitter. „Er komt nog genoeg vorst”, zegt iemand anders.

Sinds afgelopen zaterdag is in Amsterdam de zogeheten IJsnota van kracht. De sluizen zijn daardoor gesloten en er geldt een vaarverbod in een aantal grachten. Daardoor moet het ijs in de grachten sneller groeien.

