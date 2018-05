Drie generaties nieuwste vakantietrend

Dat blijkt uit onderzoek van Direct Research in opdracht van Center Parcs. De resultaten worden dinsdag bekend gemaakt.

Liever dan een duur cadeau

Bij de kleinkinderen staat de extra aandacht die ze krijgen op nummer één. Een derde van hen wil liever met ouders en grootouders op vakantie dan een duur cadeau uitzoeken. „Dat is significant meer dan tien jaar geleden”, aldus de onderzoekers.

Center Parcs laat het onderzoek uitvoeren ter gelegenheid van de Internationale Dag van het Gezin op 15 mei, uitgeroepen door de Verenigde Naties. „Saamhorigheid in een hechte familie wordt belangrijker in onze hectische samenleving, waarin iedereen met overvolle agenda’s de hele dag druk druk druk is met werk, school, hobby’s en vrienden.

Verschil met vroeger

Een verschil met vroeger is volgens Center Parcs dat opa’s en oma’s nu ook actiever en ondernemender worden en er vaker op uit trekken. Kwaliteitstijd voor elkaar is dan ook schaarser.

Ruim tweederde van de ondervraagden geeft aan dat meer tijd met elkaar doorbrengen de belangrijkste reden is om met drie generaties op vakantie te gaan, aldus een conclusie. Ruim de helft doet alles daarom samen (56%).

Toch voldoende privacy

Directeur Andres Neira de Back van Center Parcs Europe: „Onze parken zijn daar ook op ingericht. Zo vinden mensen het gezelliger om één grote cottage voor de hele familie te boeken, waarbij er toch voldoende privacy moet zijn, bijvoorbeeld door geschakelde bungalows, goed voor twaalf personen of zonodig meer.”

Center Parcs Europe is onderdeel van de Franse groep Pierre & Vacances met jaarlijks acht miljoen gasten. Center Parcs komt voort uit het Nederlandse Sporthuis Centrum, de grondlegger van de korte vakantie dichtbij huis met binnen- en buitenvertier het hele jaar door. Er zijn nu 21 vakantieparken.