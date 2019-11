PO in actie wil woensdag tóch lerarenprotest

PO in actie, waarbij 44.000 leraren zijn aangesloten, zegt afstand te nemen van het akkoord dat AOb en andere vakbonden vrijdag sloten met minister Arie Slob (Onderwijs). Die zegde 460 miljoen euro toe om de tekorten en de werkdruk in het basis- en voortgezet onderwijs aan te pakken.

Maar PO in actie „neemt afstand van het akkoord”, nadat het de eigen leden in een peiling had gevraagd wat ze ervan vinden. Het overgrote deel van de leden keurt het af, aldus de organisatie.

Komende woensdagochtend is in Den Haag het begrotingsdebat Onderwijs. „Wij roepen leraren op daar naartoe te komen en een plekje te vinden op de publieke tribune”, zegt een woordvoerster. Zij rekent erop dat vele honderden leraren hier gehoor aan geven.

PO in actie wil niet dat leraren in problemen komen en roept ze op om goed te checken of het schoolbestuur goedkeurt dat de leraar naar Den Haag gaat. Met het afblazen van de officiële landelijke staking is de status van protest veranderd. Bij een officiële staking mag elke leraar staken, maar in de nieuwe situatie heeft de leraar toestemming nodig van de school.

Eerder zaterdag sprak de onderwijsbond Leraren in Actie al de wens uit dat de acties op woensdag toch doorgaan.