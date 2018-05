Gemolesteerde Praagse ober kan minstens half jaar niet werken

Twee van de zeven gearresteerde verdachten, fitnesstrainer Armin N. en zijn broer Arash uit de regio Den Haag, zitten nog vast en kunnen tien jaar cel in het voormalige Oostblokland vrezen. Drie anderen kregen een voorwaardelijke straf van acht maanden gevangenis en een inreisverbod voor vijf jaar. Een avond tevoren werd een verliefd stelletje door de Nederlanders onzedelijk betast en belaagd.

Kelner Mirek, die een jong gezin heeft, werd voor het monumentale, ronddraaiende hoofd van de wereldberoemde schrijver Franz Kafka, een toeristische trekpleister, zodanig toegetakeld, dat hij drie operaties nodig had en lange tijd in levensgevaar was. „Hij heeft nog steeds hersenletsel en oogschade”, aldus zegsman Jiri Brych, een voormalig politieman.

Zelfs premier Rutte sprak zijn afschuw uit. „Ik schaam me enorm voor ons land als je ziet wat die lui gedaan hebben. Dat is buitengewoon slecht voor ons imago in het buitenland.” Minister Blok (Buitenlandse Zaken) noemde de gebeurtenissen in Praag ’verschrikkelijk’.