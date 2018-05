Kaspersky hoopt dat Nederland zich bedenkt

Ⓒ REUTERS

UTRECHT - Kaspersky Lab is „ontstemd en teleurgesteld” over het besluit van het Nederlandse kabinet om te stoppen met het gebruik van antivirussoftware van het Russische bedrijf. „Het lijkt erop dat ons bedrijf slachtoffer is van geopolitieke ontwikkelingen.” Tegelijkertijd zegt Kaspersky ervan overtuigd te zijn dat het de Nederlandse regering zal kunnen overtuigen het besluit te herzien.