Nederlander overlijdt na innemen hallucinerend gif van pad

De man werd in de buurt van zijn huis in het bos aangetroffen. Aanvankelijk werd gedacht dat hij aan een hartstilstand was overleden. Autopsie wees uit dat de man het gif had genomen.

Het lichaamssap van de pad bevat de stof bufotenine en dat heeft een bloeddrukverhogend en een hallucinogene werking. De stof is te vergelijken met ayahuasca en lsd.