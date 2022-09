Arib wil niet met Bergkamp praten: ’Ik zou niet weten waarom’

Arib gaat niet meewerken aan het onderzoek, zo laat ze weten. Volgens haar is sprake van ’rancune’ bij mensen die zeggen dat zij over de schreef ging in haar tijd als Kamervoorzitter (2017-2021). Het gaat volgens haar om personen die al weg zijn en ’niet altijd op een vredige manier zijn vertrokken’. „De ambtelijke top is gepolitiseerd”, zegt Arib over topambtenaren van de Tweede Kamer. Volgens haar liggen er ’politieke motieven’ ten grondslag aan beschuldigingen aan haar adres.

Bergkamp heeft Arib donderdagavond uitgenodigd voor een gesprek, maar die uitnodiging gooit Arib nu dus in de prullenbak.

Het onderzoek verscheurt mogelijk ook de PvdA-fractie. Aribs fractiegenoot Henk Nijboer zit namelijk, net als Bergkamp, in het presidium - het bestuur - van de Kamer. Volgens Bergkamp heeft het presidium ’unaniem’ ingestemd met een onderzoek naar Arib. Dat betekent dat ook Nijboer daarmee akkoord zou zijn gegaan. Arib vindt het ’naar’ dat Nijboer dit heeft gedaan, zo laat ze weten.

Woensdagavond bracht NRC naar buiten bracht dat het presidium extern onderzoek gaat laten doen naar meldingen over machtsmisbruik en ’een schrikbewind’ door Arib in haar tijd als Kamervoorzitter. De krant kreeg inzage in een advies van de landsadvocaat, die het presidium adviseerde zo’n onderzoek te laten doen. Arib reageerde woensdagavond al woedend op de aankondiging van dat onderzoek, dat zij via de krant moest vernemen. „Ik word voor de bus gegooid door Vera Bergkamp”, zei ze. „Ik wist van niets. Ze heeft mij vaak genoeg in de zaal zien zitten en heeft niks gezegd! Ze had ook contact kunnen opnemen.” Ze zet ook vraagtekens bij ’hoe D66 dit weer heeft geklaard’.

Bergkamp zegt donderdagochtend ’alle emoties’ van Arib te begrijpen. Maar de beschuldiging van de PvdA’er dat ze verantwoordelijk is voor het lekken, is volgens haar onterecht. „Ik werp dat verre van mij.” Ze zegt het te ’betreuren’ dat het advies van de landsadvocaat is gelekt. Dat is ’gewoon balen’, aldus Bergkamp.