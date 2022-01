16-jarige racet zonder rijbewijs in gehuurde Porsche door Utrecht

Ⓒ Pixabay

Utrecht - Een 16-jarige jongen is donderdagavond in de Utrechtse wijk Overvecht aangehouden omdat hij zonder rijbewijs in een gehuurde Porsche reed. Hij heeft in totaal drie boetes gekregen, schrijft RTV Utrecht.