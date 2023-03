Bolsonaro gaat oppositie Brazilië niet leiden

Bolsonaro deed de uitspraken op een vliegveld in Florida voordat hij op een vlucht naar Brazilië stapte. Hij keert voor het eerst terug naar zijn land na zijn nederlaag in de verkiezingen in oktober, die hij verloor van Lula. De oud-president zei woensdag dat hij van plan is veel door Brazilië te gaan reizen, om zo zijn partij te helpen bij de lokale verkiezingen volgend jaar.

Eerder kondigde Bolsonaro aan dat hij juist naar Brazilië terugging om daar de oppositie te leiden. Ook hintte de rechtse politicus toen op een mogelijke deelname aan de volgende verkiezingen. Hij zei op een politieke bijeenkomst in de VS dat hij het gevoel heeft dat "zijn missie nog steeds niet voorbij is."