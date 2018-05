Boete voor tuinmeubels op straat

In de ’focuswijk’ Korvel zal worden opgetreden tegen opblaas zwembadjes en barbecues.

De gemeente verzekert dat alleen wordt ingegrepen als de ’openbare veiligheid’ in het geding is.

Yusuf Celik (PvdA) vindt de maatregelen bizar. „Gaan we burgers pesten? Zijn er nu echt geen andere instrumenten om de leefbaarheid te verbeteren? Zo jagen we mensen tegen ons in het harnas”, zegt hij in het Brabants Dagblad.

Volgens de burgemeester zijn de boetes slechts bedoeld ’om de balans tussen sociale samenhang en veiligheid in focuswijk Korvel te behouden’, aldus de krant.

„Zowel de gemeente als de woningcorporatie kreeg een aantal klachten van burgers die zich niet veilig voelden als ze opmerkingen maakten over overlast.”

De burgemeester ergert zich eraan dat bijvoorbeeld zwembadjes gebruikt worden om bier te koelen. Volgens de gemeente zijn er tientallen klachten over overlast.

„We moesten corrigeren, maar dat betekent niet dat het verboden is een bankje neer te zetten en gezellig met je buren te praten. Mensen moeten wel rekening houden met effecten van hun gedrag voor buren.”