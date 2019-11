Plundergevaar: jongeren met bivakmutsen en messen opgepakt in Rotterdam

In totaal hadden drie van de zeven aangehouden jongeren een mes op zak. Twee hadden geen id-bewijs bij zich en twee anderen luisterden niet naar bevelen van de agenten.

De aanhoudingen gebeurden tijdens preventief fouilleren in het centrum. Volgens het AD werden de aanhoudingen gedaan in de buurt van een filiaal van JD Sports op de Lijnbaan. De politie bevestigt dat het ’informatie over mogelijke plunderingen’ had binnengekregen.

De 22-jarige aangehouden jongen, de oudste van de arrestanten, gooide op enig moment een fles op straat. Toen een agent in burger hem hierop aansprak, trok de jongen een mes. Met hulp van een andere agent werd hij tegen de grond gewerkt.

Vrijdag werd al bekend dat een 15-jarige Rotterdamse jongen is aangehouden omdat hij opriep tot het plunderen van de Bijenkorf. De laatste weken plunderden grote groepen met erg jonge daders kledingwinkels in Amsterdam, terwijl die dreiging ook in Rotterdam bestaat.

Vorige week vrijdag werden in de Maasstad nog elf jongeren opgepakt die vooral rond de Bijenkorf en op de Lijnbaan rondhingen, met wapens op zak.

