Privacywaakhond: verplichte apps voor WK-gangers verzamelen gevoelige data

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft donderdag samen met andere Europese waakhonden een waarschuwing verspreid voor de twee Qatarese apps. Het gaat onder meer om Ehteraz, een coronatracker. Die kan precies zien waar de gebruiker is. De andere app is Hayya. In die speciale WK-app kunnen mensen hun toegangskaartjes zetten, en bezoekers kunnen Hayya ook gebruiken om in Qatar gratis met de metro te reizen.

De Nederlandse privacytoezichthouder raadt mensen aan om de apps alleen te installeren op een telefoon die ze nergens anders voor gebruiken. Duitsland adviseert om geen foto’s of telefoonnummers op te slaan op het toestel waarop de apps worden geïnstalleerd. Na afloop moet dat toestel volledig gewist worden.