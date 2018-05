Verdachte zaak-Nicole wil naar tbs-kliniek

De G. werd in januari 2014 opgepakt terwijl hij werd behandeld in De Rooyse Wissel in Oostrum. Hij wordt door justitie verdacht van de verkrachting en doodslag op de Eindhovense scholiere in 1995. De rechtbank veroordeelde hem in 2016 alleen voor de verkrachting, voor doodslag was te weinig bewijs. Normaal gesproken zou hij daardoor op 20 mei vrij komen. Hij zit nu nog altijd in voorarrest in een huis van bewaring.

Voorarrest

De aanklagers van het Openbaar Ministerie willen dat De G. in voorarrest blijft.

Het hof beslist vrijdag over het verzoek van De G. Eind augustus wordt het hoger beroep inhoudelijk behandeld.