A28 naar Amersfoort dicht door lekkende tankwagen

De A28 richting Utrecht was ook enkele tijd dicht, maar is inmiddels weer open.

Automobilisten kunnen het best omrijden via de A1 en A27. Onduidelijk is hoe lang de problemen nog duren.

De brandweer is bezig de kleine lekkage te verhelpen. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht vervoert de vrachtwagen, die stilstaat ter hoogte van Den Dolder, ammoniak.