Britten en Fransen geven elkaar de schuld van chaos bij Dover

Natalie Elphicke, parlementslid voor Dover, stelt dat „de Fransen niet op zijn komen dagen op hun werk.” Volgens haar ligt de fout niet bij de Britse autoriteiten. die zich al wekenlang op de vakantie-uittocht voorbereid hadden. „Ondanks onze inspanningen zijn de Franse grenswachten niet op komen dagen bij de paspoortcontrole. Dit heeft enorme vertragingen opgeleverd”, stelt ze in de Telegraph. „We krijgen nu bericht dat er meer Franse grenswachten op weg zijn. Het is van het grootste belang dat de Franse grensposten in deze piekperiode volledig bezet zijn.”

Frankrijk zet daar tegenover dat Britten die met de boot naar Frankrijk willen sinds de Brexit een uitgebreidere controle moeten ondergaan dan voorheen, voor ze de veerboot op kunnen.

De Britse havenautoriteiten in Dover hebben inmiddels een noodsituatie uitgeroepen. Ook zij geven Frankrijk de schuld. „De Fransen hebben ons enorm laten zitten”, stelt Doug Bannister, directeur van de haven van Dover. „Onvoldoende mankracht en veel tragere afhandeling van de paspoortcontroles.”

Voor de Britse reiziger Bernard betekende de vertraging dat hij urenlang met een huilende peuter en drie maanden oude baby in de auto door moest brengen. „Ik heb geboekt voor de veerboot van 8 uur ’s ochtends, maar we staan totaal vast. We gaan 50 meter per uur vooruit. In dit tempo duurt het 34 uur voor ik op de boot ben.”

Vrachtwagenchauffeur Mohammed Turker schoof donderdag om 6 uur ’s avonds aan in de file. Vrijdagmorgen stond hij daar nog. „Ik heb het wel eens eerder meegemaakt toen er gestaakt werd, maar zo erg als nu is het nog nooit geweest.”

Een lange rij vrachtwagens bij Kent. Ⓒ ANP / Alamy Limited

De directeur van Engelse haven zei zaterdag bij de BBC dat de Fransen na de problemen op vrijdag extra grenspersoneel naar Dover hebben gestuurd. Hij gaf echter ook aan dat het alsnog erg druk kan worden. „Gisteren hebben we zo’n 8500 auto’s doorgelaten, vandaag verwachten dat het er rond de 10.000 gaan zijn”, aldus Doug Bannister.

Dit weekeinde is het begin van de drukke zomervakantie. De meeste Britse scholen hadden deze week hun laatste week. Ook voor de Kanaaltunnel stonden zaterdag rijen voor de oversteek naar Frankrijk.